Toronto est-elle assez intelligente pour se transformer en «ville intelligente»?

Après Amazon, c’est au tour de Google de flirter avec Toronto

Après Amazon, c’est au tour de Google de flirter avec la ville, ces talents Tech venus du monde entier, ses avantages concurrentiels, sa qualité de vie, sa capacité à ouvrir les marchés africains et européens (surtout après le Bréxit)…

Voilà pourquoi il y a quelques mois, la société Alphabet et SideWalk Labs, filiale de Google, a dévoilé des plans tant attendus pour transformer le Toronto Waterfront en une ville intelligente axée sur les données de l’avenir.

Dans le vaste plan publié, les décideurs de Sidewalk Labs ont décrit qu’ils espéraient placer les outils de mesure technologique les plus élaborés, comme les caméras et les capteurs, au cœur de ses propositions visant à moderniser radicalement les régions de Quayside et de Villiers-Ouest à Toronto. Le projet est très innovant et aidera à rendre la vie quotidienne plus efficace (feux de circulation intelligents qui pourraient mesurer la vitesse à laquelle les piétons traversaient la route, « bordures dynamiques » qui pourraient s’élargir ou rétrécir en fonction de l’heure de la journée et de la façon dont les routes étaient achalandées, meilleure gestion de la pollution sonore…).

Afin de réduire le trafic et d’améliorer la qualité de l’air, l’entreprise a aussi proposé de créer un « hub logistique » souterrain et un réseau de livraisons souterraines. Sidewalk Labs a également déclaré qu’il visait à s’assurer que tous les bâtiments étaient accessibles par des pistes cyclables ou des « rues cyclables », tandis que la chaussée chauffée rendrait plus confortable le fait d’être à l’extérieur dans l’hiver glacial de Toronto.