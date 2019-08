Pourquoi diable voulez-vous créer une université francophone en terre anglophone?

Le Canada n’a pas d’autres choix que de créer de plus fortes alliances avec l’Europe et l’Afrique, culturellement et politiquement plus proches de lui que beaucoup de pays d’Asie.

Avantage compétitif

Grâce à une université francophone à Toronto, les Franco-Ontariens peuvent donner à tout le Canada (anglophone et francophone) une nouvelle porte vers l’Europe via la France ou la Belgique.

Multiplier les relations diplomatiques et économiques avec l’Europe et l’Afrique représente donc un formidable avantage compétitif pour les Canadiens, grâce aux francophones, s’ils arrivent à se positionner à temps.

Le sommet de l’Organisation internationale de la francophonie va se tenir à Tunis en novembre 2020. Cet évènement va réunir les décideurs politiques et économiques de plus de 60 pays. Nous pouvons être sûrs que le Québec et les universités québécoises vont chercher à briller pour attirer investissements, talents, contrats. Étant moi-même d’origine tunisienne, je suis convaincu qu’ils y arriveront.

L’Université de l’Ontario français devrait y être elle aussi.