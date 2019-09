Toronto au rythme du TIFF : festival de rue et circulation interdite

Dans le cadre du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2019, la 6e Street Initiative, un festival de rue accueillant musique et projections diverses, se tiendra à Toronto de ce jeudi 5 à dimanche 8 septembre.

Cela aura pour conséquence des perturbations sur les transports en communs et sur la circulation des voitures dans certaines zones.

Profiter au maximum du TIFF

En plus des films prometteurs du TIFF 2019, l’événement sera l’occasion de remettre certains classiques au goût du jour tels que Singing in the Rain, The Shining, ou encore On The Waterfront.

Les nombreux commanditaires du festival permettront aux invités et amateurs de profiter de boissons (café Nespresso, thé glacé Pure Leaf, Nütrl Vodka), d’activités variées au rythme du début du festival et de stands réservés aux partenaires de l’événement, comme L’Oréal Paris ou Air France.

Trafic perturbé sur plusieurs jours

La rue King Ouest sera fermée à la circulation entre Peter et University de 5h du matin jeudi 5 septembre jusqu’à 5h du matin le lundi 9 septembre.