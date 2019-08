Le top 5 des films francophones à voir au TIFF 2019

C’est un film explosif faisant écho à un pays confronté à la montée du nationalisme.

Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault

Dans la sélection Contemporary World Cinema, on retrouve ce drame psychologique québécois adapté du roman homonyme à succès de Jocelyne Saucier.

Tom et Charlie ont fui la société, mais leur mode de vie est de plus en plus menacé par la nature, l’infirmité et l’âge. Alors que des incendies de forêt menacent la région, leur quotidien est bousculé par l’arrivée de la photographe Ange-Aimée qui commence à chercher Ted, ami disparu de Charlie et Tom, survivant d’un incendie catastrophique.

Le film interroge notamment sur les possibilités de vivre en dehors de la société et fait écho aux au mode de vie des décroissants du 21e siècle.

Le long métrage compte plusieurs vedettes telles que Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Eve Landry, Éric Robidoux ou encore Louise Portal.