Toronto attire les créateurs francophones

«Nous souhaitons promouvoir les marques francophones qui veulent s’implanter en Ontario afin de montrer que la communauté francophone existe aussi en dehors du Québec», nous explique Martine Debregeas, l’organisatrice de la galerie éphémère de marques francophones du 17 novembre.

Ce samedi, elle invitait le public à venir découvrir des marques francophones à travers un événement organisé aux côtés de Maria Ferreyra, créatrice d’une marque de chaussure à Toronto.

Quatre marques françaises, franco-ontariennes ou québécoises étaient mises à l’honneur dans une ambiance à la fois branchée et décontractée. L’objectif d’un tel événement est de soutenir ces créateurs et de faire reconnaître leur talent en Ontario.

Aristocracia

Aristocracia est la marque de chaussure argentine créée par Maria, la co-organisatrice de l’événement. Grâce à cette journée, qui lance sa deuxième saison à Toronto, elle a eu l’occasion de faire connaître ses créations et son style.

Chaussures Aristocracia. Une paire de chaussure Aristocracia présentée dans la galerie. Chaussures Aristocracia. Chaussures Aristocracia.

Ces chaussures 100% cuir pour femmes ont la particularité d’être créées puis confectionnées à la main à Buenos Aires, avec des matériaux de grande qualité. À la fois glamours et très confortables, ces objets de création sont associés à un design unique.

JP Chenet

JP Chenet, le premier exportateur mondial de vin français, était aussi présenté aux visiteurs de cette journée. Ils ont ainsi pu apprécier un verre de Merlot Cabernet ou même de Prosseco JP Chenet, qui arrivera sur le marché ontarien en avril 2019.

Cette marque française est déjà présente au Québec, mais souhaite s’implanter sur la durée en Ontario.

«La marque JP Chenet est honorée d’être partenaire du défilé de mode organisé par Martine Debregeas», déclarait la marque française en marge de cet événement.

«Nous sommes un modèle de réussite pour toutes les entreprises françaises. La vraie force d’une marque globale repose sur sa capacité à véhiculer un style et une image qui génère la satisfaction de consommateurs très différents à travers le monde.»

Bijoux Pépine

Perrine Marez, créatrice française, est également mise en avant lors de cette galerie éphémère. Bijoux Pépine, fondée à Montréal, est une marque reconnue par de nombreuses personnalités pour sa finesse, son originalité et sa légèreté.

«Des pièces qui font sensation chaque fois! Sans aucun doute des bijoux de qualité, originaux, minutieux et distingués, j’adore!», a commenté Flavie Flament, célèbre animatrice de télévision en France.

L’actrice Karine Vanasse, personnalité très influente au Canada, porte également des Bijoux Pépine.

Ces derniers sont conçus à partir de résines et feuilles naturelles anti-allergènes, les couleurs sont créées à partir de sable, d’épices ou encore de poivre noir transformés en poudre.

Mayer Man

Mayer Man est une marque de vêtements créée par un designer ontarien, Ross Mayer, très proche de la communauté francophone. «Nous essayons de nous entraider entre Français, Québécois et Franco-Ontarien», ironise Martine.

Vestes de la marque Mayer Man. Vêtements de la marque Mayer Man. Ross Mayer et Olivier Debregeas lors de l’événement.

Sa marque dispose désormais d’une réputation internationale et d’une visibilité importante au Canada. Les pièces du créateur sont inspirées d’un style à la fois chic et décontracté, pour femmes et hommes.

From Rachel

De leur côté, les collants From Rachel, marque franco-montréalaise, n’ont pu être présentés lors de l’événement. Toutefois, les organisatrices ont tenu à promouvoir cette marque implantée à Montréal via une boutique en ligne.

Collants de la marque From Rachel. Mélanie, co-fondatrice de la marque From Rachel.

Les co-fondatrices, Carolyne, Mélanie et Alyeska, ont livré leur premier coffret en 2014 et la compagnie compte maintenant des milliers d’abonnées à travers le Canada. Leur mission: aider les femmes à se sentir bien dans leurs vêtements et à rehausser leur style en leur proposant une sélection unique de collants.

Par ailleurs, un code de promotion (Aristocracia30), valable jusqu’à la fin de l’année, vous offre 30% de rabais sur le premier coffret d’abonnement.