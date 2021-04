Thromboses: les risques sont plus élevés pour les malades de la covid

Quel que soit le nom toutefois, les cas dont il a été question cette semaine représentent des occurrences très rares. Rares par rapport à quoi?

50% chez les cas graves

De quelque façon qu’on regarde les données sur les thromboses liées aux vaccins, il s’avère que les risques de thrombose chez les patients hospitalisés pour la CoViD-19 sont plus élevés: le risque est d’entre 6 et 14% chez les patients dont la covid a nécessité une hospitalisation, et entre 17% et 50% chez les patients les plus graves, hospitalisés en réanimation.

Les personnes qui contractent la covid en général courent également un risque plus élevé: environ une personne sur 100 parmi celles non hospitalisées.

Une personne sur mille

Le taux de thrombose dans la population en général est estimé à 1/1000. Aux États-Unis, de 300 000 à 600 000 personnes développent chaque année des caillots sanguins dans les poumons, les jambes ou ailleurs (soit 1000 à 2000 thromboses par jour). Au Canada, on parle de près de 100 000 cas par année.