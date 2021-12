Le TfT accueillera son public en salle dès janvier

Du 4 au 12 février sera jouée la pièce Solstice d’hiver, une comédie de mœurs abordant entre autres thématiques celle du fascisme. La mise en scène est celle de Joël Beddows, qui était le directeur artistique du TfT jusqu’en juin dernier.

Viendra ensuite Le Club des éphémères, une pièce mise en scène par le jeune franco-ontarien Dillon Orr et coproduite par le TfT. Cette comédie incisive à saveur féministe se tiendra du 30 mars au 9 avril.

Pour finir, du 2 au 10 juin 2022, on présentera Singulières, une pièce qui parle avec humour du célibat au féminin et de ses préjugés.

Textes d’artistes de l’Ontario… Pièces écrites et jouées par des femmes… Spectacles s’adressant aux différentes minorités et communautés… Mais aussi aux jeunes… Autant de thématiques qui «parlent» à Karine Ricard et qu’elle a souhaité mettre en avant avec cette programmation.

«Il n’y a pas vraiment de lien entre les différentes pièces choisies pour cette saison» explique-t-elle.