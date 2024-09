Moins de temps à l’hôpital avec des clowns médicaux

Formation optionnelle

Mais l’Université de Haïfa avait franchi un pas de plus en 2007, en intégrant les «clowns médicaux» aux études en médecine. Cela se traduit par une formation optionnelle qui mélange art dramatique et psychologie, dans le but d’encourager les futurs travailleurs de la santé à expérimenter cette thérapie.

C’est dans ce contexte que les chercheurs ont voulu cette fois quantifier l’impact sur 51 jeunes hospitalisés pour une maladie spécifique — en l’occurrence, une pneumonie. Les résultats ont été récemment présentés au congrès de la Société européenne des maladies respiratoires.