Une thérapie génique apporte l’audition à des enfants sourds

Contrairement à une croyance qui circule dans les milieux antivaccins, le vaccin à ARN contre la COVID n’avait rien à voir avec une thérapie génique.

La confusion vient du fait que l’on dit introduire du «matériel génétique» (soit l’ARN) dans une cellule, mais cet ARN ne vise pas à modifier quoi que ce soit dans nos gènes, et même si on le voulait, l’ARN en serait incapable. Il ne peut pas pénétrer le noyau de la cellule (là où se trouvent les gènes) et l’ARN ne peut pas « remplacer » un gène dysfonctionnel par un gène normal.

Aux grands maux les grands remèdes

Et dans l’immédiat, le rêve de la thérapie génique a ses limites, parce que les différentes causes de maladies à la naissance ne sont pas toutes aussi faciles à cibler. C’est ce qui ressort déjà du dossier de la surdité: parmi les enfants qui naissent sourds à travers le monde, seulement entre 2 et 8 % le sont à cause de ce gène défectueux, appelé DFN89.

D’autres causes de surdité sont plutôt liées à une dégénérescence de structures à l’intérieur de l’oreille, une chose contre laquelle la thérapie génique ne pourrait rien.