Témoignage de Ford à la Commission: pas de jugement pour l’instant

Nuance

Il nuance toutefois que la province a «peut-être» une raison valide de ne pas comparaître et convient qu’il existe un principe bien établi d’utilisation du privilège parlementaire contre une convocation.

Me Kloeze juge que forcer Doug Ford et Sylvia Jones à témoigner porterait atteinte à la séparation des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

Or, les avocats de la Commission jugent qu’une enquête publique n’a pas le même impact légal qu’un tribunal. Le juge n’a pas semblé persuadé par cet argument.

Le juge ne semble pas non plus convaincu par l’argument de la province selon lequel Doug Ford et Sylvia Jones n’ont rien de pertinent à apporter en témoignage à la Commission.

L’audition des témoins à la Commission sur l’état d’urgence prend fin le 25 novembre.