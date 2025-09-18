Télétravail: le centre-ville de Toronto ne retrouve toujours pas son dynamisme d’avant la pandémie

Le phénomène à la peau dure, malgré la levée de la totalité des restrictions liées à la covid depuis belle lurette, le centre-ville de Toronto n’arrive toujours pas à retrouver son dynamisme prépandémique. Et pour cause, beaucoup moins de travailleurs se rendent au bureau en personne, préférant le télétravail.

D’après de récentes données compilées par le cabinet Environics Analytics, ils étaient en moyenne quelque 4,45 millions de personnes à travailler en présentiel au bureau au premier trimestre 2020, contre seulement 2,96 cinq ans plus tard, soit une baisse de plus de 33%.

Certes, depuis la suppression des restrictions sanitaires, ce chiffre tend à augmenter au fil du temps, néanmoins, il semble stagner entre 2024 et 2025. Plus que cela, il a diminué de 1% entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, alors qu’il avait doublé entre 2022 et 2023.

Vers un «nouvel équilibre»?

«La croissance des déplacements vers le centre-ville de Toronto semble effectivement s’être stabilisée au début de cette année», confirme Rupen Seoni, directeur de la relation client au sein d’Environics Analytics.

«Je ne tirerais pas de conclusion trop hâtive du recul de 1% au T1 2025 par rapport à l’année précédente. Il est possible qu’un ‘nouvel équilibre’ se soit installé, avec de nombreux travailleurs adoptant un mode de travail hybride stable.»