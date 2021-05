Une partie s’est retrouvée, croit-on, dans la pièce dont il est question ici. Mais comme personne n’y a eu accès depuis 1986, il est impossible de savoir avec précision ce qui s’y trouve.

Une telle évaluation serait importante, parce que c’est ce qui permettrait de déterminer si les réactions nucléaires en cours ont encore assez de «matériel» pour se poursuivre longtemps, ou si elles vont se stabiliser d’elles-mêmes.

Une arche au-dessus du sarcophage

Mais pour l’instant, on parle d’une croissance des émissions de neutrons de 40% depuis 2016, et un suspect possible est la nouvelle carapace de métal ou «arche», qui a justement été installée au-dessus du «sarcophage» de béton en 2016.

Elle a servi à résoudre un problème: des infiltrations d’eau de pluie dans ce sarcophage installé à la hâte en 1986 augmentaient les risques de collisions entre neutrons.

Mais en a peut-être créé un autre dans les salles inférieures de l’ex-centrale nucléaire de Tchernobyl. C’est l’hypothèse, mais qui est impossible à vérifier pour l’instant.