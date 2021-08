Réduire la taille des classes, un gage de réussite? Ça dépend…

La réduction de moitié de la taille des classes (de 24 à 12 élèves) à l’école élémentaire conduirait à une amélioration des performances scolaires se situant entre 20% et 30% en fin d’année, selon une recension de neuf études, publiée en France en 2017 par l’Institut des politiques publiques.

De la même façon, aux États-Unis, l’influence d’une expérience randomisée appelée «STAR» (Student/Teacher Achievement Ratio experiment) menée à large échelle, fait référence.

Plus de 11 000 élèves ont été affectés aléatoirement à des classes de petite taille (environ 15 élèves) ou de grande taille (environ 23 élèves) et ont été suivis pendant cinq ans, de 1985 à 1990. L’expérience a conclu que les petites classes produisaient une amélioration substantielle de l’apprentissage précoce, de la maternelle à la 3e année.

Des impacts plus nets pour les groupes défavorisés

Les recherches montrent par ailleurs que la réduction de la taille des classes aurait des effets positifs plus importants chez les enfants de groupes vulnérables, de milieux socioéconomiques défavorisés, les enfants noirs aux États-Unis ou ceux issus de familles monoparentales.

En France, l’étude de Thomas Piketty et Mathieu Valdenaire obtient des effets deux fois plus élevés en considérant les enfants d’origine sociale défavorisée. Alors qu’aux États-Unis, une étude publiée en 1999 et utilisant des données de l’enquête STAR, trouve des impacts plus élevés pour les élèves plus pauvres et pour les élèves noirs.