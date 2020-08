Peut-on comparer l’apprentissage en ligne à l’apprentissage en classe?

La motivation joue donc un rôle important dans les cours en ligne, mais aussi en classe.

L’apprentissage en ligne peut par ailleurs être amélioré en donnant aux étudiants du contrôle sur leurs interactions et en les amenant à réfléchir.

Une question d’âge?

Est-ce que l’éducation en ligne est plus efficace chez les plus jeunes? Pas vraiment. La méta-analyse du ministère de l’Éducation, mentionnée plus haut, indique que c’est une option tout aussi efficace pour les étudiants universitaires et les adultes, provenant de plusieurs disciplines et programmes.

Par contre, ses auteurs ajoutaient que trop peu d’études s’étaient attardées aux élèves du primaire et du secondaire pour pouvoir en tirer des conclusions fermes.

On peut toutefois penser qu’un jeune plus autonome a des chances de mieux performer à distance qu’un jeune moins autonome.