Synchronisation des menstruations chez des amies: un mythe?

Par exemple, le phénomène est mentionné dans des séries télévisées comme Big Bang Theory, Sex and the City ou The Office.

D’autres études moins concluantes

Plusieurs scientifiques ont par la suite tenté de reproduire une telle expérience, mais les résultats sont mitigés.

Dans une étude effectuée en 1993 pour évaluer la synchronisation de l’ovulation, les chercheurs n’ont obtenu aucun résultat indiquant que le phénomène avait bien lieu.

Un anthropologue américain, H. Clyde Wilson, a effectué une revue critique des recherches réalisées jusqu’en 1992. Il notait que deux études similaires à celle de Martha McClintock avaient confirmé les résultats… Alors que quatre autres n’avaient observé aucune synchronisation des menstruations.

Trois erreurs

Selon Wilson, les chercheurs qui concluent à l’existence de la synchronisation des menstruations font généralement trois erreurs dans leur approche méthodologique.