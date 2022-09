Surpopulation? C’est le pic démographique qui est inévitable

À l’échelle de la planète, on parle d’une population qui atteindrait un pic se situant entre 8,8 et 9 milliards vers 2050, et qui diminuerait à nombre variant entre 8,2 et 8,7 milliards en 2100.

Les chiffres varient suivant les scénarios utilisés (0,5 enfant par famille, ou un peu plus, ou un peu moins). Cela peut donner un pic se situant aussi tard qu’en 2086. Mais la tendance à long terme est indéniable.

Moins de travailleurs pour supporter plus de retraités

Si tout cela est censé représenter une bonne nouvelle pour l’environnement, cette situation nécessitera d’importants ajustements à l’économie dont peu d’élus osent parler.

Pour commencer, une croissance économique telle que celle qu’a connu la deuxième moitié du 20e siècle paraît incompatible avec un recul démographique. C’est déjà le cas au Japon, dont le ralentissement économique reflète le recul de sa population en âge de travailler depuis les années 1990.

Ça peut impliquer, comme en Allemagne, une hausse des impôts pour compenser le nombre accru de retraités, un phénomène auquel vont faire face une bonne partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord.