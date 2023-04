Sri Lanka, l’île aux sourires

Les grottes du temple rupestre de Dambulla, lieu sacré millénaire, me laisseront sans voix devant la richesse des peintures et les impressionnantes sculptures à même la roche.

En pleine nature, le site du Buduruwalaga m’invitera à la méditation, alors qu’assise à l’ombre d’un gros arbre, je m’émerveillerai devant les immenses statues creusées sur la façade du gigantesque rocher.

C’est ici que je verrai la plus haute (15m) représentation de Bouddha. Les sites naturels me touchent davantage que les palais et monuments, par ailleurs somptueux témoins de l’Histoire et de la philosophie au Sri Lanka.

Coup de foudre pour une éléphante

Bien qu’éblouie par ces sites, par mes marches dans une nature exubérante, tour à tour mystérieuse et chatoyante, et par mes baignades dans une mer turquoise, ce sont les rencontres qui m’ont le plus émue et que j’emporte dans mon cœur.

Comment ne pas se remettre du coup de foudre pour Kumari, une éléphante de 52 ans sauvée de la maltraitance, que j’ai lavée, nourrie et accompagnée dans une marche vers la forêt, lors de mon passage au refuge Elephant Freedom Project?