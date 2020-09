Sommet Ford-Legault sur la relance

On remarque aussi que les mesures de distanciation et de protection sanitaires sont plus sévères en Ontario, même si c’est le Québec qui a été frappé le plus durement par la pandémie.

Les soirées karaoké, par exemple, sont interdites en Ontario, mais pas au Québec. La rentrée scolaire québécoise ressemble davantage à une rentrée traditionnelle, le modèle hybride étant moins répandu et le masque obligatoire uniquement hors des salles de classe.

Ensemble, l’Ontario et le Québec regroupent plus de 60% de la population canadienne et génèrent plus de 50% de l’activité économique du pays.