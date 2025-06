Sommet du G7: n’oubliez pas Haïti

Je vous écris aujourd’hui pour vous exprimer ma profonde préoccupation face à l’escalade de la crise en Haïti et pour exhorter le Canada à promouvoir une réponse internationale plus vigoureuse et plus efficace lors du prochain Sommet du G7 qui se tiendra à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025.

Haïti est confronté à une confluence de défis sans précédent, notamment une violence généralisée liée aux gangs, une grave crise humanitaire et un paysage politique fragile. Des rapports indiquent une détérioration de la situation sécuritaire, les gangs criminels contrôlant de plus en plus de vastes zones, ce qui entraîne des déplacements massifs, des violences et un manque criant de services essentiels pour la population haïtienne.

L’instabilité persistante menace non seulement la vie et le bien-être de millions d’Haïtiens, mais aussi la stabilité régionale dans son ensemble. En tant que nation ayant des liens historiques forts et un engagement envers les droits de la personne et la coopération internationale, le Canada a un rôle crucial à jouer.

Je comprends que le Canada a déjà exprimé son soutien à la Police Nationale Haïtienne et à la Mission Multinationale d’appui à la sécurité dirigée par le Kenya, et qu’il a imposé des sanctions aux individus qui compromettent la paix et la sécurité en Haïti. Bien que ces mesures soient importantes, l’ampleur de la crise exige une réponse internationale encore plus vigoureuse et coordonnée.

Le Canada a toujours été un partenaire important d’Haïti, et son rôle dans la promotion de la stabilité et du développement dans la région est crucial, car ils sont les deux seuls pays francophones de la région. En tant qu’hôte du Sommet du G7 de 2025, le Canada a une occasion et une responsabilité uniques de mener le débat sur cet enjeu crucial et de galvaniser une réponse du G7 plus forte et mieux coordonnée.