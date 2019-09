Soirée «sportive» pour le Club canadien de Toronto jeudi

Ce jeudi 26 septembre, le Club canadien de Toronto sort de son hôtel, de son heure habituelle et de sa zone de confort pour aller à la rencontre de Maple Leafs Sports and Entertainment (MLSE).

C’est l’entreprise qui gère les quatre principales équipes de sport professionnel de la métropole: les Maple Leafs (hockey), Raptors (basketball), Argonauts (football) et Toronto FC (soccer), en plus des vénérables Marlies (hockey) et des jeunes Raptors 905 (basketball).

Le cocktail dînatoire, de 17h30 à 20h au Scotia Club de l’aréna des Raptors et des Maple Leafs (40 rue Bay), permettra de rencontrer deux joueurs francophones des Argonauts, Nelkas Kwemo et Regis Cibasu.

La partie causerie de l’événement sera assurée par Charles Dubé-Brais, entraîneur adjoint des Raptors 905, qui répondra aux questions de Marjorie April, de Radio-Canada.

Âgé de 38 ans, Charles Dubé-Brais a un parcours fascinant. Avant cette deuxième saison comme entraîneur adjoint des Raptors 905, il a dirigé le Kung Fu de ChongSon (Chine). Au sein de la Ligue de basketball de l’Association des nations du Sud-Est asiatique, il a remporté le titre d’entraîneur de l’année.