Six listes en course pour les quatre postes de conseillers consulaires

Élection en Ontario et au Manitoba du 22 au 31 mai

Elections consulaires 2026
Les têtes des six listes en compétition en vue des élections consulaires en Ontario et au Manitoba: Séverine Biderman, Hermine Mbondo, Patrick De Pau, Yann-Alexandre Girard, Francine Watkins, Olivier Giffaux.
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Publié 28/04/2026 par Anna Vigne

Le 30 mai, les citoyens français vivant à l’extérieur de France ont rendez-vous aux urnes pour élire quatre conseilleurs consulaires, leurs représentants auprès du consulat de la région du monde où ils habitent.

Cette année, en Ontario et au Manitoba, la juridiction du consul général Bertrand Pous, basé à Toronto, quelque 10 000 électeurs vont avoir à choisir parmi six listes de candidats.

Bertrand Pous, consul général de France à Toronto.
Le consul général Bertrand Pous.

Ils sont plus ou moins alignés avec un parti politique en France. Trois candidatent à leur réélection, trois se présentent pour la première fois. Quatre postes de conseillers sont à pourvoir, qui seront répartis entre les chefs ou «têtes de liste» en fonction de leurs résultats aux urnes.

Chaque liste contient sept noms, de façon à prévoir des conseillers consulaires remplaçants suite à des démissions ou des décès.

La période d’inscription pour voter est terminée. Le vote électronique sera ouvert du 22 au 27 mai. Le vote en présentiel se fera au consulat de Toronto ou à l’ambassade d’Ottawa le dimanche 31 mai.

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Voici un aperçu des six listes:

Francine Watkins: Libres et indépendants pour les Français de l’étranger

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La liste de Francine Watkins.

La liste Libres et indépendants pour les Français de l’étranger est composée de: Francine Watkins, élue sortante et présidente du conseil consulaire Ontario-Manitoba, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, cheffe d’entreprise; Ronan Le Guern, directeur marketing et communication; Peggy Harvey, entrepreneure; Alban Agogué, conseiller financier; Solange Strom, directrice générale Canada d’une entreprise de cosmétiques; Frédéric Rivière, analyste en protection de la vie privée; Marie-Christine Dauriac, évaluatrice de langue.

La liste menée par Francine Watkins défend trois grands objectifs.

Premièrement, la défense des droits, notamment en matière fiscale (acquis sociaux, aide à la mobilité…).

Deuxièmement, une meilleure offre de services consulaires (dématérialisation, accroissement du nombre de tournées consulaires…).

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Troisièmement, plus de représentation et de solidarité à travers, par exemple, le soutien des projets communautaires.

Olivier Giffaux: Français de l’Ontario et du Manitoba – Écologistes, solidaires et engagés, agir ensemble pour l’avenir

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Olivier Giffaux (au centre) et ses colistiers Mareva Cestor, Cynthia-Laure Etom, David Blondeau, Stéphane Dekeukelaere, Lydia Chevalier, Olivier Debregeas.

La liste Français de l’Ontario et du Manitoba – Écologistes, solidaires et engagés, agir ensemble pour l’avenir est composée de: Olivier Giffaux, élu sortant et gestionnaire de projets; Mareva Cestor, agente de projet à la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario; Olivier De Bregeas, directeur commercial; Cynthia-Laure Etom, directrice culturelle; Stéphane Dekeukelaere, enseignant; Lydia Chevalier, entrepreneure dans les services à la personne et dans la restauration; David Blondeau, artisan tapissier.

Dans un entretien avec Olivier Giffaux et Mareva Cestor, les candidats ont présenté leurs priorités pour le mandat à venir.

Premièrement, améliorer le quotidien en simplifiant l’accompagnement et les démarches administratives des Français.

Deuxièmement, le soutien aux associations, le cœur battant de la communauté générateur de liens sociaux et de soutien aux familles.

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Troisièmement, des valeurs partagées d’écologie et de solidarité appliquées au terrain.

Finalement, une attention particulière portée aux caisses de retraite (simplifier délais et procédures).

Severine Biderman : Ensemble pour les Français de l’Ontario et du Manitoba

centre
La liste de Séverine Biderman.

La liste Ensemble pour les Français de l’Ontario et du Manitoba réunit Séverine Biderman, élue sortante, ancienne avocate; Julien Bazile, doctorant en histoire et en sciences de l’information et de la communication; Anne-Marie Maupertuis, coordonnatrice du Service aux étudiants à l’Université de Saint-Boniface; Grégoire Martin Gallevier de Mierry, directeur financier; Marion Grenier, gérante en audit; Mathieu Chaudron, développeur informatique; Candice Senechal, directrice marketing et communication .

La liste est adossée au parti Ensemble du président Emmanuel Macron (La République en marche, aujourd’hui Renaissance) et revendique ouvertement son positionnement au centre.

Séverine Biderman rappelle que les conseillers des Français de l’étranger sont grands électeurs pour les sénatoriales. Elle promet de donner son vote au parti présidentiel.

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Selon elle, cette affiliation représente un atout pour avoir un accès plus rapide et fluide aux relais institutionnels.

Concernant ses priorités, la liste annonce se concentrer sur l’accessibilité financière des établissements français, soutenir les dispositifs de bourse, la dématérialisation des services consulaires et une fiscalité moins lourde pour les Français en Ontario et au Manitoba.

Hermine Mbondo: Unir pour mieux agir en faveur des Français de l’Ontario et du Manitoba

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La liste de Hermine Mbondo.

La liste Unir pour mieux agir en faveur des Français de l’Ontario et du Manitoba est composée de: Hermine Mbondo, fondatrice d’une agence de marketing; Guillaume Lauger, ingénieur; Mélissa Pinto, spécialiste en communication; Florent Thézard, responsable du développement commercial; Hélène Bever, avocate; Mathieu Maslard, directeur stratégique à la Ville de Toronto; Hélène Rivière, responsable de bureau d’étude textile.

L’un des points prioritaires de cette liste «indépendante et transpartisane» est de renforcer les liens entre les Français, en multipliant les occasions de rencontres inclusives.

La liste défend également l’accompagnement des parcours (des nouveaux arrivants aux mobilités et aux retours en France), la facilitation des démarches du quotidien (accès à l’éducation française, démarches administratives, etc.), ainsi que la proximité, en restant joignables et en assurant une information régulière.

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Patrick De Pau: Union des droites pour écouter, agir et servir les Français de l’Ontario au Manitoba

droite
Patrick De Pau.

La liste Union des droites pour écouter, agir et servir les Français de l’Ontario au Manitoba, menée par Patrick De Pau, ancien militaire dans la Marine, infirmier à l’Hôpital Montfort à Ottawa, réunit des profils divers: Selin Parpinci, cadre au Collège universitaire Glendon; Philippe Girault, président de OSInnovation; Corinne Paollilo-Lessard, cadre à Santé Canada; Marc Tournayre, chef pâtissier; Antonina Russo-De Pau, cadre à l’Hôpital d’Ottawa; Jean-Pierre Boué, délégué du parti Les Républicains et président de l’Association sportive des francophones du Grand Toronto.

Cette liste n’a pas encore de site web ou de médias sociaux.

Basé à Ottawa, Patrick de Pau explique défendre les Français de l’Ontario et du Manitoba sur des sujets «concrets et pratiques»: faciliter le maintien des comptes bancaires et des résidences de repli en France, accès à une couverture médicale équivalente à la carte Vitale, favoriser les équivalences de diplômes Canada/France.

La liste annonce aussi vouloir relancer le projet de la Maison de la France à Toronto. Finalement, la question de l’accessibilité financière aux lycées français qui coûtent jusqu’à 20 000 $ par an est centrale pour le candidat basé à Ottawa.

Yann-Alexandre Girard: Collectif citoyen et solidaire

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Yann-Alexandre Girard.

Yann-Alexandre Girard, directeur d’un parc immobilier commercial, est la tête de la liste Collectif citoyen et solidaire, également composée de: Louisane Raisonnier, doctorante en sciences politiques à l’Université d’Ottawa; Guillaume Pasquier, ingénieur agronome; Séverine Forestier, enseignante; Thomas Carrabin, comptable, directeur financier; Sophie Reussner, coordonnatrice de services d’employabilité; Gilles Boumard, enseignant d’éducation physique.

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Cette liste n’a pas encore de site web ou de médias sociaux.

La liste de Yann-Alexandre Girard met l’accent sur le maintien des effectifs de la chancellerie de Toronto face à leur dégradation budgétaire, rehausser les services pour les régions éloignées via plus de tournées consulaires à date fixe, et inciter à l’inscription sur les registres pour adapter les ressources à l’afflux croissant d’expatriés.

En plus de ces trois missions principales, la tête de liste évoque l’ambition de faciliter la reconnaissance des diplômes français au Canada.

Sénat

Les conseillers consulaires sont des élus de proximité. Leur mandat est de six ans. Ils défendent les intérêts de la communauté sur place: les citoyens français vivant en Ontario et au Manitoba.

Le conseiller consulaire est aussi grand électeur au Sénat français. Les prochaines élections sénatoriales ont lieu en septembre prochain.

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