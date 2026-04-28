Six listes en course pour les quatre postes de conseillers consulaires

Le 30 mai, les citoyens français vivant à l’extérieur de France ont rendez-vous aux urnes pour élire quatre conseilleurs consulaires, leurs représentants auprès du consulat de la région du monde où ils habitent.

Cette année, en Ontario et au Manitoba, la juridiction du consul général Bertrand Pous, basé à Toronto, quelque 10 000 électeurs vont avoir à choisir parmi six listes de candidats.

Ils sont plus ou moins alignés avec un parti politique en France. Trois candidatent à leur réélection, trois se présentent pour la première fois. Quatre postes de conseillers sont à pourvoir, qui seront répartis entre les chefs ou «têtes de liste» en fonction de leurs résultats aux urnes.

Chaque liste contient sept noms, de façon à prévoir des conseillers consulaires remplaçants suite à des démissions ou des décès.

La période d’inscription pour voter est terminée. Le vote électronique sera ouvert du 22 au 27 mai. Le vote en présentiel se fera au consulat de Toronto ou à l’ambassade d’Ottawa le dimanche 31 mai.