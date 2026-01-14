Lisa LeBlanc adoubée par la France

Elle symbolise la Francophonie qui n’est pas celle des salons parisiens, mais qui prend sa source dans les régions rurales. Connue pour son mélange de musique «roots», rock, funk et country, Lisa LeBlanc a été reconnue par la France. Le 9 janvier, dans la salle de spectacles qui porte son nom, l’artiste acadienne a été faite chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Lisa LeBlanc rejoint Antonine Maillet, Viola Léger, Édith Butler, Marie-Jo Thério, Phil Comeau, Carol Doucet et bien d’autres artistes et artisans acadiens qui ont été décorés par le gouvernement français de l’insigne des Arts et des Lettres.

Ces personnalités sont distinguées pour leur contribution exceptionnelle aux arts et à la littérature, reconnaissant ainsi leur rayonnement culturel en France et dans le monde.

«La municipalité reconnaît l’importance des arts et de la culture pour le rayonnement de notre identité acadienne et aussi pour la qualité de vie et bien-être de nos résidents», a déclaré le maire de Nouvelle-Arcadie, Jimmy Bourque.

«Notre région est bien connue pour son amour de la musique et ses nombreux musiciens et musiciennes. Cette affection pour la musique nous permet d’avoir deux festivals importants, l’un mettant en vedette la musique country et le second la musique bluegrass.»