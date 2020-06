Six adolescents naufragés ont survécu 15 mois sur une île déserte

Un récent article dans le journal britannique The Guardian décrit une aventure incroyable, tombé dans l’oubli.

Dans The real Lord of the Flies: What happened when six boys were shipwrecked for 15 months, l’auteur néerlandais Rutger Bregman décrit l’expérience de six adolescents naufragés qui ont passé plus d’un an sur une île déserte dans l’océan Pacifique en 1965.

Fasciné par le roman Lord of the Flies (1951) de William Golding, et cherchant à revisiter l’idée que les humains soient des créatures égoïstes pouvant les mener aux pires extrêmes, Rutger Bregman est tombé sur un blogue racontant une telle aventure, apparemment tirée du reportage d’un journal australien en 1966. Il a réussi à rencontrer le capitaire du bateau qui avait recueilli les jeunes naufragés.

Pensionnaires d’une école à Tonga

Luke Veikoso, Sione Fataua, Tevita Fatai Latu, Kolo Fekitoa, Tevita Fifita Siolaʻa et Sione Filipe Totau étaient pour cinq d’entre eux pensionnaires d’une école catholique à Nuku’alofa, capitale de l’archipel des Tonga. Le plus vieux avait 16 ans et le plus jeune 13 ans.

Ennuyés par la vie de régiment du pensionnat, les gamins «empruntèrent» un bateau au mois de juin 1965 dans le but de fuir vers les îles Fiji.