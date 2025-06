Simon Boulerice et son four à micro-ondes: hôte terrible et excellent hôte

La cuisine et la vaisselle

Simon Boulerice fait souvent référence à son amant Philippe qui maîtrise chaque bouton, contrairement à lui qui contrôle juste la touche Popcorn. «Ma tâche, dans notre relation culinaire amoureuse, est de laver les chaudrons et els poêlons.»

Quand le couple reçoit, Philippe sort la nappe et ses meilleures bouteilles. Simon se contente de ses napperons de chats et de son carton de jus Oasis. Il précise que le mot «hôte» dit une chose et son opposé: la personne qui reçoit et celle qui est reçue. «Je suis un hôte terrible, mais je suis un excellent hôte.»

Philippe cuisine si bien que Simon a les lèvres perpétuellement lubrifiées à force de saliver devant le repas que Philippe lui concocte. Lubrifiées, non lubriques, lol! En lisant Ma vie au micro-ondes, j’ai appris que, au Québec, voir quelqu’un dans sa soupe, c’est en être amoureux.

Passion pour les fromages

Depuis son enfance, Simon a une féroce passion pour toutes les sortes de fromages, du Gorgonzola au Velveeta, du Pied-de-Vent au triangle La vache qui rit, jusqu’au plus ludique de tous: le mini Babybel dans son écrin de cire rouge, «avec les promesses de clownerie qu’il recèle».

Comme l’auteur, je persiste à percevoir la tomate comme un légume, bien que ce soit un fruit. Certaines certitudes ne se désapprennent pas. Et à son instar, «c’est dans le lavabo que je procède à ma détente Palmolive».