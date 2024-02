La cuisine canadienne, un langage en perpétuelle évolution

Malek Batal, d’origine libanaise et professeur de nutrition à l’Université de Montréal, évoque l’humus réinventé à toutes les sauces avec des versions betterave, poivron, jalapeno, qu’on ne trouvera jamais au Liban.

«L’alimentation est un terrain où s’opèrent des jeux d’appropriation et de rapprochement des cultures», analyse-t-il.

Dans ces va-et-vient entre l’ici et ailleurs, la cuisine canadienne est également une mosaïque de plats régionaux: la tarte au beurre (butter tart) de l’Ontario, le bœuf au gingembre de Calgary, le schmoo torte fait de crème fouettée, de caramel et de noix du Manitoba, le fish and brewis à base de morue et de pain dur de Terre-Neuve.

«Les ingrédients locaux disponibles et les différentes poches d’immigration influencent les spécialités des provinces et territoires», considère Malek Batal. Il prend l’exemple des immigrants d’Europe de l’Est qui ont amené les pierogis en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.

«Les différentes régions du pays ont leurs propres produits et techniques de préparation, elles n’ont cependant pas développé la même mythologie», poursuit Nathalie M. Cooke.