Shelley Wood raconte une vérité fictive sur les jumelles Dionne

La presse reprend l’expression «completely identical» de Dafoe, mais Emma n’est pas cet avis. Elles se ressemblent, bien sûr, mais si on écoute leurs faibles pleurs, on perçoit des différences.

Plus tard, Emma dira que Marie est les plus sympathique, Émilie la plus indépendante, Cécile la plus imprévisible, Annette la plus agressive, et Yvonne la plus maternelle.

Une éducation catholique et française

Les quintuplées sont coupées de leur famille et vivent dans l’Hôpital Dafoe, de l’autre côté de la route. «Madame Dionne y débarque à tout moment avec son eau bénite et ses prières.»

Elle insiste pour qu’on leur parle en français. «L’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario s’est jetée dans la mêlée à la demande des Dionne, exigeant la garantie que les filles allaient recevoir une éducation catholique et française.»

Parlant de langue, les sources bibliographiques de cet ouvrage sont tous en anglais.