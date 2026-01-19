Qui organisera vos funérailles à votre mort?

Lorsque vous perdrez la vie, qui sera responsable d’organiser l’embaumement, l’enterrement, la crémation de votre corps? Il fut une époque où la réponse était évidente, mais ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui. Voici ce qu’il faut savoir sur les changements proposés dans l’industrie des services funéraires en Ontario.

Divorces, séparations légales, familles recomposées, unions civiles… Tant chez les vivants que chez les morts, beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années.

Une chose n’a pas beaucoup évolué, toutefois — la Loi ontarienne sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, qui date de 2002.

Une décision définitive

«C’est tellement définitif comme décision, et il faut rendre les choses un peu plus claires et nettes, pour que l’on puisse dire: “Voilà comment on fait, à qui on s’adresse et qui décide”», explique le directeur du salon funéraire Ridley de Toronto, Brad Jones.

Brad Jones œuvre auprès des familles nécessitant des services funéraires depuis 1990.