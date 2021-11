Une Semaine nationale de l’immigration francophone axée sur l’inclusion

L’inclusion et l’intégration sont au cœur des discussions de la 9e édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone, organisée par la FCFA.

Les réflexions sur le racisme et sur les enjeux éthiques reliés à l’accueil de réfugiés allophones font partie des activités qui se tiendront jusqu’au 13 novembre.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada, Liane Roy, insiste sur le caractère positif de la Semaine nationale de l’immigration francophone, soulignée sous le thème Une francophonie aux mille saveurs.

Plutôt que de se pencher sur les défis à relever afin d’atteindre la cible de 4,4% d’immigrants francophones à l’extérieur du Québec, elle met l’accent sur la reconnaissance des organismes qui travaillent à l’accueil des nouveaux arrivants francophones au pays.

«C’est un peu prendre un recul et vraiment regarder au dynamisme de la vie communautaire en français, et voir la contribution que les immigrants et les immigrantes peuvent jouer dans ce dynamisme-là, dans cette vitalité-là», précise Liane Roy.