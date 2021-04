Savez-vous vraiment quelles sont les origines de la langue française?

Avec 300 millions de locuteurs, la langue française est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Mais connaissez-vous vraiment les origines de la langue française? l-express.ca vous aide à mieux comprendre.

1 – Jusqu’au 5e siècle: le gallo-romain aux origines de la langue française

Tout commence il y a deux millénaires, à l’époque de la Guerre des Gaules (de 58 à 51 av. J.-C.) où Gaulois et Romains se disputent les territoires de l’Europe de l’ouest actuelle. Une période où se côtoient deux langues bien différentes: le gaulois, langue celtique et surtout orale, et le latin.

Il faut ensuite attendre le 5e siècle et la disparition progressive de l’Empire Romain d’Occident pour voir se décupler l’influence des Francs autour du Rhin. Ce peuple germanique commence à s’unifier dans le sillage de Clovis, qui adopte la langue gallo-romaine.

2 – Les Serments de Strasbourg: les prémices de la langue française

Mais le premier acte fondateur de la langue française remonte à 842. L’empire est sur le point d’être divisé: Charles le Chauve et Louis le Germanique s’allient contre leur frère Lothaire et prêtent serment dans la langue que leurs soldats sont en mesure de comprendre: respectivement le tudesque et le roman.

De cet accord naissent les Serments de Strasbourg, acte fondateur de la langue allemande et française. Dès lors, en plus d’être parlée, cette langue ancêtre du français commence à être écrite.