Santé mentale des journalistes: les risques du terrain

Le lendemain, en poursuivant son reportage à l’entrée d’un refuge pour itinérants, la dame réapparaît. «Elle se met devant tous les itinérants de Timmins et me pointe du doigt.» Elle commence alors à raconter des mensonges sur le fureteur, inventant qu’il avait tenté de la tuer. La police s’en est mêlée et Jimmy Chabot est rentré chez lui.

«Je marche souvent avec ma fille pour aller au bureau. J’en tremblais. Si bien que pour marcher au centre-ville, il a fallu que j’appelle un taxi. Je craignais de marcher, puis de me faire attaquer par-derrière, par sa clé à molette, ou en tournant un coin de rue.»

Depuis, Jimmy Chabot a consulté une psychologue, a augmenté sa dose d’antidépresseurs et bénéficie d’un plan de sécurité qui inclut un taxi pour se rendre au bureau.

Les mécanismes de défense

Selon Nafissa Ismail, professeure de psychologie à l’Université d’Ottawa, plusieurs journalistes développent ces mécanismes dans le feu de l’action.

«Notre cerveau est capable de, en quelque sorte, éteindre les régions du cerveau impliquées dans les émotions. On peut le faire pendant un certain temps, dans un certain type de circonstances, mais à la fin, on est tous humains.»