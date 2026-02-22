Santé et IA: le pari risqué de l’autodiagnostic

Si la majorité des Canadiens restent méfiants vis-à-vis de l’intelligence artificielle (IA), cela ne les empêche pas de l’utiliser pour s’autodiagnostiquer, faute d’accès rapide au système de santé. Une tendance qui préoccupe les médecins partout au pays.

Si seulement 27% des Canadiens estiment que l’IA peut fournir des renseignements fiables en matière de soins, près d’un sur deux utilise tout de même ces outils pour obtenir des conseils.

C’est ce que révèle l’Étude de suivi sur la santé et les médias 2026 de l’Association médicale canadienne (AMC), menée auprès de 5000 personnes.

Une large majorité (89%) se tourne vers Internet pour obtenir de l’information en santé, principalement parce que cette option est jugée plus rapide et plus pratique, malgré les risques de conséquences néfastes.

Un système à bout de souffle

«L’explication, c’est malheureusement le manque d’accès aux soins de santé au Canada», amorce le Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille et porte-parole francophone de l’AMC.