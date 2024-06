Sandra Dorélas : «Être actrice, c’est avant tout raconter des histoires»

Il y a environ sept ans, Sandra Dorélas, originaire de Montréal, décroche son premier contrat à l’écran en tant qu’actrice.

Passionnée par l’art dramatique, elle décide de se consacrer pleinement à son art, à travers plusieurs rôles, tant en anglais qu’en français.

Son talent a été récompensé en 2021 pour le Meilleur premier rôle pour une émission ou série produite pour les médias numériques: jeunesse, dans la série Ainsi va Manu, diffusée à TFO.

La comédie comme vocation

Si aujourd’hui, Sandra Dorélas est actrice, il y a encore quelques années, après des études à l’Université de Montréal en communication, elle était journaliste (radio, télévision et… l-express.ca).

Son intérêt pour la comédie naît alors qu’elle est adolescente, et qu’elle passe sa toute première audition. «J’ai tellement eu le trac devant le jury que je ne me suis dit: plus jamais!», raconte-t-elle en entrevue avec l-express.ca.