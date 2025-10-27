Salle comble pour les 11 ans de la scène ouverte Franc’Open Mic

Franc'Open Mic
La salle du Free Times café, 320 College St, lors de la prestation de Florian Gossard. Photos et vidéos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 27/10/2025 par Julie Merceur

«Franc’Open Mic! Franc’Open Mic!», scande la salle du Free Times Café, entraînée par Florian François au micro, ce jeudi 23 octobre. Ce slam marque traditionnellement le début de cette scène ouverte francophone, qui fêtait ses 11 ans ce soir-là.

La petite salle du café, connue pour ses soirées musicales, était comble. Pendant plus de deux heures, les artistes se sont succédé, offrant des prestations variées dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cet anniversaire a rappelé l’importance de Franc’Open Mic dans la vie franco-torontoise, devenu un rendez-vous mensuel incontournable pour la communauté.

Les deux Florian

Franc’Open Mic était à l’origine géré par ses créateurs, Florian François et Cyril Mignotet. Après le départ de ce dernier, le musicien Florian Gossart a rejoint l’organisation.

Ce sont donc les deux Florian qui ont ouvert la soirée avec le slam traditionnel, suivi du rappel des règles.

Celles-ci sont simples: la prestation est limitée à dix minutes ou deux chansons, dont au moins une partie en français.

Chaque mois, un thème est choisi par le public lors de la soirée précédente. Les artistes sont invités à s’en inspirer, sans y être contraints. Cette édition, le mot choisi était «reprise», incitant les participants à revisiter des œuvres connues ou à reprendre d’anciens numéros.

Le thème tiré pour la prochaine édition, prévue en novembre, sera «beauté».

De la diversité et du talent

Une dizaine de personnes sont montées sur la petite scène du café pour présenter leur numéro: poésie, chant, humour ou performance instrumentale.

La plupart des participants étaient francophones, mais certains se distinguaient par leurs origines variées. Le Greco-Albanais Christian, pour qui le français est une quatrième langue, a notamment impressionné en récitant son poème intégralement dans la langue de Molière.

Le jeune Ilyass a, lui, touché le public par un texte cru, actuel et poignant, récité avec un rythme maîtrisé et une énergie débordante. Pour sa deuxième participation, il s’est imposé comme la révélation de la soirée.

Franc'Open Mic
Ilyass.

De Franc’Open Mic à l’album

Les participants reflétaient la diversité du public: jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, habitués ou nouveaux venus. Certains foulent la scène de Franc’Open Mic depuis onze ans, d’autres y font leurs premiers pas.

Don Hatali, figure historique de l’événement, a offert une performance corporelle sans paroles. En rejouant des pochettes d’albums iconiques, il a fait rire la salle tout en présentant son propre album Unentitled.

L’une des chansons, éponyme à la soirée, est d’ailleurs dédiée à Franc’Open Mic — preuve de l’influence durable du collectif sur son parcours.

Franc'Open Mic
Don Hatali et Serge Paul recréent une pochette d’album.

Pour Florian François, voir évoluer ces artistes est une grande fierté. «Ce qui nous fait plaisir, c’est de voir des artistes comme Don Hatali, qui ont commencé presque ici et s’apprêtent à sortir un album. Ou encore la comédienne Jo Güstin, qui fait quelque chose de différent à chaque fois. Quand elle monte sur scène, on ne sait jamais à quoi s’attendre.»

«Un endroit ouvert à tous»

Le plus beau cadeau d’anniversaire pour les organisateurs était sans doute la salle comble. Au fur et à mesure que les spectateurs arrivaient, il a fallu ajouter des chaises. Les serveurs se faufilaient entre les rangs pour apporter boissons et plats, tandis que les rires et les applaudissements ponctuaient la soirée.

Environ deux tiers de la salle étaient composés d’habitués, le reste de curieux ou de proches venus encourager les artistes. Pour Florian François, cet équilibre est essentiel :

«C’était une parfaite représentation d’une soirée typique. On a retrouvé, comme toujours, une diversité de performances et d’artistes. Franc’Open Mic, c’est un endroit ouvert à tous, où la collaboration est au cœur de tout», souligne-t-il.

Le public, lui, est reparti conquis.

«C’est une belle découverte, j’aime ce côté familial où artistes et public se soutiennent», raconte une spectatrice venue pour la première fois.

«Franc’Open Mic nous fait pétiller une fois par mois», ajoute Régine, fidèle de l’événement.

Franc'Open Mic
Le public de Franc’Open Mic.

La communication, un point à améliorer

Malgré sa longévité, l’événement reste perfectible sur le plan de la communication. Le site Internet n’a pas été mis à jour depuis un moment, et les publications sur les réseaux sociaux se font rares.

«On se repose un peu sur nos lauriers. Ce n’est pas la partie la plus motivante. Et c’est frustrant d’avoir à passer par les réseaux Meta», reconnaît Florian François.

Deux spectatrices, arrivées en retard, ont d’ailleurs expliqué s’être trompées de bar faute d’indications claires, n’ayant pas consulté l’infolettre de l-express.ca. Durant la soirée, les organisateurs ont lancé un appel à bénévoles pour renforcer cette partie.

Malgré cela, le bouche-à-oreille fonctionne bien: les soirées affichent régulièrement complet.

Une francophonie solidaire

Franc’Open Mic collabore régulièrement avec d’autres institutions francophones, comme l’Alliance française ou le Théâtre français de Toronto. Ce soir-là, une spectatrice a même remporté une place pour une pièce du TFT, après que son idée de thème a été choisie pour la prochaine édition.

Ces échanges illustrent l’entraide et la solidarité qui unissent les acteurs de la francophonie torontoise.

Auteur

