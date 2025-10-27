Salle comble pour les 11 ans de la scène ouverte Franc’Open Mic

«Franc’Open Mic! Franc’Open Mic!», scande la salle du Free Times Café, entraînée par Florian François au micro, ce jeudi 23 octobre. Ce slam marque traditionnellement le début de cette scène ouverte francophone, qui fêtait ses 11 ans ce soir-là.

La petite salle du café, connue pour ses soirées musicales, était comble. Pendant plus de deux heures, les artistes se sont succédé, offrant des prestations variées dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cet anniversaire a rappelé l’importance de Franc’Open Mic dans la vie franco-torontoise, devenu un rendez-vous mensuel incontournable pour la communauté.

Les deux Florian

Franc’Open Mic était à l’origine géré par ses créateurs, Florian François et Cyril Mignotet. Après le départ de ce dernier, le musicien Florian Gossart a rejoint l’organisation.