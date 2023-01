Saint Omer : un film qui bouscule

Un regard original sur des questions sensibles

Le film aborde de façon originale des sujets sensibles comme l’immigration, le poids des valeurs et traditions familiales, l’intégration sociale… dans une culture dont on ne comprend pas tous les codes, le racisme ordinaire ainsi que les questions d’aliénation sociale et de santé mentale.

Ainsi, durant le déroulement du procès, Rama est de plus en plus bouleversée par les différents témoignages qui semblent raviver en elle des inquiétudes ou blessures non ou mal guéries.

Elle, qui semble si bien intégrée et un exemple de réussite, présente des failles, tout comme Laurence Coly qui explique son geste par la sorcellerie.

Un système de justice qui souffle le chaud et le froid

Tout au long du procès, le spectateur – surtout celui qui a vu de nombreux films américains – est confronté au système de justice français. Alors que c’est la présidente du tribunal qui, grâce au dossier d’instruction, mène l’essentiel de l’interrogatoire de l’accusée et des témoins.

Les interrogatoires tournés en plans fixes frappent par leur absence totale d’émotion.