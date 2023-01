Sortir un film français à Toronto en même temps qu’en France!

«Quand vous faites un festival en ligne, cela vous coûte trois fois moins cher qu’un festival en salle», confirme Marcelle Lean. «Les salles coûtent énormément d’argent. Mais on ne peut pas faire payer nos spectateurs 20 $ le billet, donc on est obligé de rester dans le vecteur des 10 $. Qu’est-ce que ça nous rapporte? Pas grand-chose.»

Mais la directrice de Cinéfranco peut aussi compter sur le soutien des organismes, des partenaires et des cinéphiles. «Il y a des joies et des défis, le bonheur qu’on a l’impression d’apporter aux jeunes. Et puis aussi, se dire qu’on fait une chose utile.»

Question de coût et de temps

L’autre élément à prendre en compte est le temps. Parfois, les films diffusés à Toronto sont sortis en France il y a plus de six mois. Les gens peuvent alors l’avoir déjà vu sur internet ou via d’autres biais.

«Cette niche des films populaires français n’était pas forcément traitée en temps réel. On cherche à distribuer en même temps que la France», indique Damien Véran. Astérix et Obélix est un premier «test», que les organisateurs espèrent être celui d’une longue série.

«La grosse difficulté, c’est gagner la confiance des distributeurs. Le succès nous permet d’attirer plus d’expérience et quand on ira voir les distributeurs, on sait faire, on a déjà fait», rapporte Damien Véran, confiant.