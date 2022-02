Saint Firmin Monestime, premier maire noir du Canada

Les gens l’admirent et, sans surprise, il est élu conseiller municipal de Mattawa en 1962, puis maire l’année suivante. Il devient ainsi le premier maire noir du Canada.

En 1970, il s’engage activement dans la politique progressiste-conservatrice de l’Ontario et devient directeur national du parti.

D’énormes contributions

Parmi les nombreuses réalisations du maire Monestime pour changer le visage de Mattawa et améliorer les conditions de vie de ses habitants, il y a eu la construction de logements à prix modique, la création de parcs publics, l’asphaltage et le maintien des routes, l’amélioration de l’éclairage des rues…

Mais son effort le plus important, sa contribution la plus pérenne et visible à la communauté de Mattawa, demeure la Maison de soins infirmiers Algonquin, qui a ouvert ses portes en 1976.

En tant qu’homme politique, il était connu comme l’homme de tout le monde. L’éducation était un pilier de son programme politique et il s’est beaucoup investi pour améliorer la vie de ses électeurs.