Roda Muse, la force tranquille franco-ontarienne nommée à l’UNESCO

Roda Muse recherche la cohésion sociale

«Je pense que, quand on veut avoir une culture de paix, on touche à toute la question de cohésion sociale, affirme encore Roda Muse. Dans notre pays et dans le pays voisin, nous avons vu la polarisation, le racisme. On ne peut pas œuvrer à cette culture de paix si on laisse passer cela.»

La paix, Roda Muse en a rêvé pour son pays d’origine, Djibouti, et les pays limitrophes.

«Même si Djibouti est en paix, toutes les régions autour brûlent souvent, sont en guerre. J’ai vu ce pays, à l’époque et jusqu’à maintenant, recevoir beaucoup de réfugiés au point que ça dépasse ses capacités.»

«Ce mandat est très noble, mais il vient me chercher, car je sais ce que veut dire la guerre, je sais les horreurs que ça entraîne, les inégalités que ça crée… Et la détresse, surtout au niveau des femmes et des enfants.»

Un parcours de luttes pour l’égalité et l’éducation

Dans cette optique, cette «francophone de l’Ontario», comme elle dit, s’est rodée à l’exercice en travaillant au sein de plusieurs organismes — qu’elle a parfois elle-même fondés — et ministères.