Robert Lepage refera ovationner Speak White à Toronto

Robert Lepage nous ouvre les portes de sa mémoire avec 887, une pièce où il est seul en scène, de retour à Toronto au Elgin & Winter Gardens Theatres les 10, 11, 12 et 13 décembre.

L’oeuvre autobiographique avait été créée pour le festival culturel en marge des Jeux Pan-Am de 2015 à Toronto. Elle a reçu les prix les plus prestigieux et n’a jamais cessé de tourner à guichet fermé à travers le monde, plus récemment à Montréal et Québec.

Elle est toujours actuelle, soulignent les promoteurs torontois Show One Productions, puisqu’elle porte sur la mémoire.

Chose qui aurait été impensable en 1968, Lepage a réussi à faire ovationner dans la métropole du Canada anglais le poème nationaliste Speak White de Michèle Lalonde!

«Je me souviens»… de quoi?

Le dramaturge québécois de renommée internationale choisit de parler du passé pour évoquer les problèmes du présent (pas si différents en 2026 de ceux de 2015), prétextant un contrat pour lire le fameux poème lors du 40e anniversaire de la Nuit de la poésie où il avait été présenté pour la première fois.