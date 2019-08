Rob Ford parmi les choix pour une nouvelle rue d’Etobicoke

La rue St-George, près de l’Université de Toronto et menant à la station de métro du même nom, fait référence à Laurent Quetton de Saint-George, marchand français du 19e siècle qui gérait des boutiques à York et Niagara-on-the-Lake notamment.

Environ 300 noms francophones

Si on se promène dans la ville, on trouve environ 300 noms francophones. Les explorateurs de la Nouvelle-France sont mis à l’honneur, comme Jacques Cartier, Petit-Esprit Radisson ou Étienne Brûlé, le guide de Samuel de Champlain et premier Européen à avoir foulé le sol de l’Ontario.

Il y a aussi beaucoup de noms d’hommes politiques: la Place Chapleau, du nom de l’ancien premier ministre du Québec, ou la rue Wilfrid Laurier, septième premier ministre du Canada.

Hugo, Charlemagne, Caribou…



Relevée par Paul-Francois Sylvestre, cette allusion à la culture venue du continent européen fait état de dizaine de personnalités françaises qui ont leurs noms inscrits sur les rues, parcs ou autres places à Toronto.

Ainsi parmi les 10 catégories qu’il a élaborées, on trouve les écrivains et poètes comme Victor Hugo, Paul Verlaine ou Alexandre Dumas, mais aussi les personnages importants de l’histoire comme Charlemagne.

Les lieux géographiques sont aussi nombreux, des noms de villes françaises comme Cannes, Paris, Bordeaux ou Grenoble mais aussi des noms d’animaux donnés en français, tels que Caribou Park ou Hirondelle Place.