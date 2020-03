Road trip au pays de la Nation arc-en-ciel

Chevauchées

Tout comme nos chevauchées au milieu des zèbres et des impalas au pied des montagnes du Swaziland et nos kilomètres de route avalés entre collines verdoyantes, montagnes argileuses ou granitiques, champs cultivés et forêts replantées.

Les paysages s’étirent à perdre de vue, invitent à l’exploration et à la contemplation, rarement fracturés par un village, un marché ou une douane (à la frontière du Swaziland). Bienvenue dans le monde de l’infiniment grand.

Découvrir les cultures dans les villages

Les jungles urbaines de Johannesburg et de Pretoria mises de côté, nous appréhendons avec curiosité coutumes, danses, traditions et habitats de plusieurs villages.

C’est dans les villages de Matsamo et de Mantenga en Eswatini (nouveau nom du Swaziland depuis 2018), petit territoire situé à l’est du pays Zoulou, que nous découvrirons les chants et sifflets de villageois, les sonorités profondes des tambours et les danses zouloues avec les fameux lancers de jambes, les pieds parés de bracelets de coquillages pour les femmes, de fourrure pour les hommes.

La vie swazie traditionnelle

On y visite les habitations, apprenant la hiérarchie et l’organisation de la vie swazie traditionnelle (guérisseur, reine-mère, tradition polygame, gestion des habitations et rôle des femmes, des hommes et des jeunes dans la communauté). On y découvre l’artisanat et goûte la cuisine locale.