Retour du Parlement et élection du président de la Chambre: les députés plus calmes et conciliants

Le rôle de la présidence de la Chambre

Selon le site du Parlement, le président de la Chambre des communes «interprète et applique les règles et les usages de la Chambre, et veille au bon déroulement de ses travaux. Il assume également de nombreuses responsabilités administratives et diplomatiques.»

Début de chahut

En guise de discours juste avant l’élection, Francis Scarpaleggia a lui affirmé qu’il «ne peut y avoir de véritable liberté sans ordre… Un débat constructif est essentiel à une démocratie solide.»

«À la fin d’un mandat, […] les choses sont un peu plus mouvementées. J’aimerais rappeler que nous ne sommes qu’au début d’un mandat, en espérant que vous allez me donner un peu de répit», a-t-il plaisanté, une fois élu.

Son collègue candidat déchu, Sean Casey, a de son côté affirmé qu’il aurait souhaité voir davantage d’expulsions de députés lors des dernières législatures. Des flèches décochées à l’intention de ses collègues conservateurs.

«Le décorum, la civilité et le respect de la présidence ont diminué rapidement au cours des dernières décennies […] Entre 2003 et 2017, aucun député ne s’est vu invité à quitter la Chambre sous l’autorité de la présidence», a-t-il précisé.