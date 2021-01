«Restez à la maison», demande Doug Ford en 22 langues

Combien de langues faut-il pour faire comprendre à la population l’importance de rester à la maison afin de réduire la transmission de la CoViD-19? Pour Doug Ford, la réponse est 22.

C’est le nombre de langues que Doug Ford a utilisées, dans une publication sur Twitter jeudi, pour propager à nouveau ce message simple: «Restez à la maison».

No matter what language you speak — or in my case try to — all of us need to stay home.

Stay home. Stay safe. Save lives. pic.twitter.com/zy3qeqUA43

— Doug Ford (@fordnation) January 21, 2021