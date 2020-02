Rester à Toronto, c’est aussi voyager

Le Gardiner est un musée «gérable», au sens où on peut le voir en entier lors d’une seule visite.

Mais il est plus grand qu’on le pense généralement, alors consacrez-y environ deux heures pour ne pas repartir un peu frustré. Le musée Gardiner présente des céramiques anciennes et contemporaines.

L’aquarium Ripley

L’aquarium Ripley est vraiment impressionnant. Il combine parfaitement les aspects informatifs et divertissants. C’est pourquoi il connaît un tel succès… malgré son prix d’entrée tout aussi impressionnant, qui ne cesse d’augmenter.

On en est maintenant à 39$ plus taxes pour les adultes (et on est ici «adulte» à partir de 14 ans!) pour les billets achetés sur place sans réservation.

La Tour CN

L’attrait de la Tour CN ne se dément pas. Cette tour n’est plus la plus haute du monde mais sa beauté, sa promenade en «plein air», sa nacelle à 400 m, son excellent restaurant et la possibilité de marcher sur une plate-forme à l’extérieur, en étant retenu par des câbles, en font peut-être la grande tour la plus intéressante au monde pour un touriste.