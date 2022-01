Pourrait-on ressusciter le mammouth d’ici 10 ans?

Dans l’estimation la plus optimiste de l’entrepreneur et cofondateur de Colossal, Ben Lamm, si tout se déroule comme prévu, le premier bébé mammouth verrait le jour dans six ans. Il faudra cependant compter 14 autres années pour que ce mammouth hybride atteigne sa maturité sexuelle et puisse éventuellement se reproduire.

Où en sont-ils?

En 2017, l’hôpital pour enfants de Philadelphie a créé un utérus artificiel pour maintenir un agneau en vie pendant quatre semaines. Il faudrait maintenant en développer un pour non seulement mener à terme la gestation d’un éléphanteau, mais un éléphanteau qui, de surcroît, atteindra près de 100 kilos à la naissance.

L’équipe de Colossal a ciblé une soixantaine de gènes qui confèrent ses particularités au mammouth, notamment sa tolérance au froid et son épaisse couche de graisse. Ce sont ces gènes qui seront intégrés dans l’éléphant d’Asie.

Le bémol: en 2015, une équipe de généticiens avait estimé à 2020 le nombre de différences entre les génomes de deux mammouths et ceux des éléphants d’Asie aujourd’hui, et c’est probablement une sous-estimation.

Un choix éthique?

Même si ça marchait, la contrepartie de ce rêve, c’est que l’animal ne réussisse pas à s’adapter à son environnement et devienne une sorte d’«éco-zombie» qui erre sans véritablement participer à son écosystème.