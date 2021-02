Récolte inespérée d’ADN de mammouth

Or, ces dents de trois mammouths de la même époque ont fourni suffisamment de fragments encore «lisibles» pour que l’on déduise qu’il existait en Sibérie une lignée distincte des mammouths laineux (Mammuthus primigenius), lignée dont les mammouths d’Amérique du Nord (Mammuthus columbi) seraient les descendants. Les résultats sont parus le 17 février dans la revue Nature.

3 millions d’années

Selon les chercheurs, le fait d’avoir été emprisonné dans le pergélisol — le sol gelé en permanence — y a aidé: le froid ralentit la fragmentation de l’ADN. S’ils ont raison, cela réduit toutefois le spectre des possibilités pour trouver d’autres génomes aussi anciens.

Mais il est possible que de nouvelles technologies ouvrent de nouvelles portes. On a évoqué ces dernières années l’extraction de séquences de protéines dans des restes vieux de 2 à 3 millions d’années. Ces séquences fournissent moins d’informations que l’ADN, mais sont plus résistantes au passage du temps.