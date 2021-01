Le plus gros génome du monde: un poisson australien

Un poisson d’eau douce australien vient de battre le record du plus gros génome connu: 43 milliards de paires de bases, ce qui est 30% plus gros que le détenteur du précédent record, et 14 fois plus gros que le génome humain.

Ce «poisson pulmoné» australien (Neoceratodus forsteri) aurait possiblement, en plus, l’honneur d’avoir très peu changé depuis l’époque où certains poissons ont quitté l’eau, il y a 420 millions d’années, pour s’aventurer sur les continents.

Des poumons

Ce qui explique le fait que l’ordre des poissons pulmonés auquel il appartient ait, justement, des poumons, ce qui leur permet de respirer quand ils nagent à la surface.

Dans la version préliminaire de leur étude, parue le 18 janvier sur le site de la revue Nature, les chercheurs écrivent que ce «décodage» confirme que leur poisson n’est pas un proche cousin du cœlacanthe — un autre survivant de la lointaine préhistoire —, mais qu’il est relié de plus près à la lignée qui a donné naissance aux animaux.