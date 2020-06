Technologie et société

Chaque révolution technologique (sans oublier, bien avant, la maîtrise du feu) a ainsi entraîné de profondes mutations sociales, économiques, écologiques et géopolitiques.

La transition d’un mode de vie à l’autre ne s’est pas faite du jour au lendemain. De nombreuses tensions apparaissent pendant ces bouleversements qui se manifestent dans le quotidien des générations successives plongées dans ces changements.

Les hommes et les femmes, les familles doivent s’adapter au monde du travail qui évolue, avant que la société ne finisse par réagir et modernise les règles du jeu.

La plus récente innovation, le numérique (du 1 et 0 qui forment le langage des microprocesseurs) ne remonte qu’à 30 ou 40 ans et elle a déjà bouleversé la vie des humains dans l’ensemble, tout en amplifiant aussi certains déséquilibres.

Repenser notre monde 3.0

Ce ralentissement qu’imposent l’isolement et l’éloignement physique pour endiguer la crise sanitaire de la CoViD-19 pourrait donc être l’occasion de reprendre notre souffle et reprendre du recul sur ces balbutiements de notre monde 3.0, né de la révolution numérique à la veille de l’an 2000.

Car la rapidité avec laquelle le virus SARS-CoV-2 s’est propagé vient aussi de l’augmentation de la mobilité planétaire, qui a décuplé en à peine 20 ans (depuis l’épidémie du SARS-CoV-1 en 2003), grâce, en partie, aux outils numériques.