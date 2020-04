Réouverture des écoles: l’Ontario ne suivra pas le Québec

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a affirmé cette semaine ne pas avoir l’intention de marcher dans les pas de son homologue québécois François Legault en rouvrant les écoles primaires avant le 31 mai.

«Nous ne voulons pas mettre nos enfants en danger. Je ne vais pas envoyer nos enfants dans des classes bondées», a-t-il dit.

Au Québec, les garderies et les écoles primaires rouvriront à partir du 11 mai. Les parents pourront décider s’ils veulent y envoyer leurs enfants ou non.

M. Ford a noté qu’il préfère attendre à la fin du mois de mai pour déterminer si les élèves devraient retourner à l’école en juin ou si l’année scolaire doit être annulée.

4 fois plus de patients

Le premier ministre ontarien Doug Ford a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 17 mars. S’il avait attendu 5 jours de plus pour imposer ces mesures, selon le Bureau de la responsabilité financière, le nombre de patients atteints de la CoViD-19 nécessitant en même temps des soins de phase critique aurait été plus de quatre fois plus élevé.