Rentrée parlementaire en Ontario: à quoi s’attendre?

Il insiste néanmoins pour souligner que son gouvernement se concentrera principalement, au cours des prochaines semaines, sur le dépôt du budget annuel au mois de mars, sur l’accès de la population à la justice, à la réduction des procédures administratives, à des initiatives de protections environnementales et aux opportunités économiques au nord de la province.

Soins de longue durée

Peggy Sattler fait savoir que les motions que présentera l’Opposition officielle toucheront les nombreux problèmes identifiés dans le système de soins de longue durée, le manque de mesures pour protéger les élèves de l’Ontario et les journées de maladie payées par la province, entre autres.

Le NPD souhaite aussi s’assurer que le gouvernement Ford agisse contre les Ontariens qui «sautent la file d’attente» de la vaccination et qui trouvent des moyens de recevoir le vaccin contre la covid avant que leur tour ne soit venu.

Des milliards $ improductifs?

Les Libéraux entendent débattre à propos de sujets similaires, et comptent aussi demander des comptes au gouvernement Ford à propos de la réduction de la taille des classes et des «milliards de dollars sur lesquels s’assied Doug Ford et qui pourraient être utilisés pour relever ces défis», a fait savoir le chef du parti, Steven Del Duca.