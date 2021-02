Fin graduelle du confinement en Ontario

Le gouvernement Ford a modifié les mesures sanitaires pour chaque code de couleur de son cadre d’intervention pour la CoViD-19 afin de préparer le retour éventuel des différentes régions aux fameuses zones grises, rouges, oranges, jaunes et vertes.

La province a annoncé que l’ordre de rester à la maison sera levé, à compter de mercredi, pour les régions sanitaires de Hastings et Prince Edward, de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, ainsi que du comté de Renfrew. Ces trois régions seront de retour en zone verte.

«Nous apercevons des rayons de soleil à travers les nuages», a noté Doug Ford durant sa conférence de presse, lundi. «Nous ne pouvons retourner à la normale, mais nous pouvons entamer notre transition vers la fin du confinement à l’échelle provinciale.»

Toronto: 22 février

Heureux de voir les cas de covid diminuer, le premier ministre demeure inquiet face aux infections aux nouveaux variants du virus, qui s’accumulent en Ontario.

Or, l’ordre de rester à la maison demeure en vigueur pour le reste de l’Ontario, et le sera jusqu’au 16 février, sauf pour les régions de Toronto, de Peel et de York, où il prendra fin à compter du 22 février.